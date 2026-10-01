برنامج الأغذية العالمي يقلّص مساعداته في غزة وسط تحذيرات من كارثة غذائية

محمد زقوت

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن بدء تطبيق تقليصات واسعة النطاق في مساعداته الغذائية المقدمة لقطاع غزة، اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك جراء النقص الحاد في التمويل، في وقت يتفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بين السكان.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والإنسانية لتنذر بتراجع المكاسب الهشة التي تحققت في الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية، مما يهدد ملايين المدنيين بمواجهة مستويات غير مسبوقة من الجوع.

تفاصيل تقليص المساعدات الغذائية في غزة

أوضح منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي بغزة، ويلي نييكو، أن البرنامج اضطر مرغمًا إلى إجراء هذه التخفيضات نتيجة شح الموارد المتاحة، مشيرًا إلى الأرقام والبيانات البارزة التالية:

* انخفاض إجمالي المستفيدين: تراجع العدد الإجمالي لمن يقدم لهم البرنامج مساعدات شهرية من 1.5 مليون شخص (حتى أغسطس الماضي) إلى نحو 1.1 مليون شخص بدءًا من أكتوبر.

* تقليص المساعدات المباشرة: هبوط عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة (كالطرود، الدقيق، الخبز، والوجبات الساخنة) من 1.1 مليون إلى 600 ألف شخص فقط**.

* خفض الكميات والقيمة: لم يقتصر الأمر على استبعاد بعض المستفيدين، بل امتد ليدفع البرنامج إلى خفض كميات الغذاء الموزعة على الأسر وقيمة بعض المساعدات النقدية.

* المساعدات النقدية: من المتوقع أن يقتصر برنامج الدعم النقدي على نحو 500 ألف شخص شهريًا، وذلك بعد تخفيضات سابقة شهدتها المساعدات النقدية في يوليو بنسبة 40% لنحو 375 ألف شخص.

1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

تتزامن هذه التقليصات مع تحذيرات صادرة عن أحدث تحليلات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، والتي توقعت أن يواجه أكثر من 1.4 مليون شخص (ما يعادل 67% من سكان قطاع غزة) مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي (مرحلة الأزمة أو أسوأ) خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026.

وأشار إلى أن بقاء نحو 212 ألف شخص في ظروف الطوارئ (المرحلة الرابعة) يجعلهم الأكثر عرضة للخطر، محذرًا من أن تراجع الدعم الإنساني بالتزامن مع انهيار سبل العيش واستنفاد الأسر لآليات التكيف سيؤدي إلى تداعيات كارثية.

ويحذر البرنامج من أنه في حال عدم تأمين التمويل اللازم والحفاظ على المستويات السابقة من الإغاثة، فإن ما يصل إلى 90% من سكان قطاع غزة قد يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين