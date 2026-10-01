اقتحامات إسرائيلية واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللها تفتيش منازل والاستيلاء على مركبة، بالتزامن مع اعتداءات وتحركات استفزازية نفذها مستوطنون في عدد من المحافظات.

ففي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وداهمت عددًا من منازل المواطنين، فيما استولت على مركبة خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرقي المحافظة.

وفي محافظة الخليل، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منطقة بئر حرم الرامة، فيما أقدم آخرون على سرقة ممتلكات لمواطنين من منطقة "خلة الحمص" في مسافر يطا، بينما نفذ مستوطنون أعمال عربدة في خلة "النتش" جنوب الخليل.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال بلدة كفل حارس، فيما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في منطقة "الفوارة" ببلدة كفر الديك غرب المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قبلان جنوب نابلس، وعرابة جنوب غربي جنين، فيما دخلت مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا شرق المدينة، وبلدة سلواد شمال شرقي رام الله، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في البلدة.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب المحافظة، وداهمت عددًا من المنازل، فيما داهمت منازل أخرى خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا.

وفي الأغوار الشمالية، نفذ مستوطنون جولات استفزازية بين مساكن الأهالي في تجمع "الحمة"، في إطار تحركات متصاعدة للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتتواصل الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتحركاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين