غالاوي: واشنطن تتصرف كـ"وكيل لإسرائيل" وتواصل دعمها عسكريًا

قال السياسي البريطاني السابق جورج غالاوي، اليوم الأربعاء، إن الاستعمار لم ينتهِ، وإنما اتخذ أشكالًا جديدة، معتبرًا أن ما يجري بحق الفلسطينيين يمثل قضية إنسانية تتجاوز حدود فلسطين.

جاء ذلك خلال جولة تضامنية مع فلسطين يجريها غالاوي برفقة الصحفية إيفون ريدلي في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وفق ما نقلته صحيفة "IOL" الجنوب أفريقية.

وقال غالاوي إن ما يجري بحق الفلسطينيين يمثل "إبادة جماعية"، معتبرًا أن هدفها، بحسب وصفه، "اختفاء الفلسطينيين"، ومشددًا على أن آثار ما يحدث لا تقتصر على الفلسطينيين وحدهم، بل تطال كل من يشهد هذه الأحداث.

وأشار غالاوي، الذي عمل مع المؤتمر الوطني الأفريقي خلال فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلى اختلاف تعامل نظام الفصل العنصري مع السود عن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، قائلًا إن "إسرائيل تريد فلسطين بدون الفلسطينيين".

وانتقد غالاوي ما وصفه بـ"الأيديولوجيا الصهيونية"، كما انتقد الدعم العسكري الأمريكي لـ"إسرائيل"، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتصرف كـ"وكيل لإسرائيل".

وتطرق إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى استمرار عيش أجيال منهم في مخيمات اللجوء منذ تهجيرهم من أراضيهم، مؤكدًا أن الفلسطينيين، رغم الخسائر والمعاناة، ما زالوا متمسكين بهويتهم وبفلسطين.

ودعا السياسي البريطاني السابق إلى استمرار التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية إبقاء قضيته حاضرة على المستوى الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات