نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأربعاء، الصحفي محمد عبد العزيز النجار، الموظف في إذاعة القرآن الكريم، الذي استشهد جراء قصف بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مواصي القرارة شمالي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بأن النجار، المعروف بـ"أبو بكر"، من سكان بلدة خزاعة، مشيدةً بجهوده في عمله بإذاعة القرآن الكريم وخدمة رسالتها الإعلامية والدعوية.

وكان النجار قد استشهد إثر استهدافه في منطقة المواصي، ووصل إلى مجمع ناصر الطبي شهيدًا، وفق مصادر محلية وطبية.

وقالت وزارة الأوقاف إن النجار كان حريصًا على أداء واجبه في خدمة القرآن الكريم ونشر رسالته، معتبرةً استشهاده خسارة للأسرة الإعلامية والدعوية والقرآنية.









المصدر / فلسطين أون لاين