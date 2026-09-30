لجنة التضامن مع فلسطين في سليغو تبحث تحركات إنهاء حرب غزة

تعقد لجنة التضامن مع فلسطين في مدينة سليغو الأيرلندية، غدًا الخميس، اجتماعًا عامًا تحت شعار "إيقاظ الضمير العالمي"، لبحث سبل إبقاء قضية إنهاء الحرب في قطاع غزة حاضرة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

ويشارك في الاجتماع ثلاث متحدثات ممن شاركن في أسطول غزة الأخير، وهن الطبيبة العامة من سليغو مارغريت كونولي، والبروفيسورة ماجو برونيت من جامعة أوهايو، ولويز ماكورماك.

وقال المتحدث باسم الفعالية كريس ماكمانوس إن هناك حاجة إلى "تغيير جذري" في الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والدولية، داعيًا إلى ممارسة ضغوط سياسية على "إسرائيل" من جانب الحكومات والمؤسسات الدولية.

وطالب ماكمانوس بتفعيل إجراءات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، منتقدًا ما وصفه بتقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات فاعلة.

من جهتها، تتولى الدكتورة مارغريت كونولي دور المتحدثة الرئيسية في الاجتماع، وهي طبيبة عامة في مقاطعة سليغو وناشطة في مجال حقوق الإنسان والتضامن مع الفلسطينيين، كما شاركت في أسطول غزة الأخير.

وكانت كونولي قد أثارت تفاعلًا واسعًا عقب تصريحات لها على شبكة CNN انتقدت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركتها في احتجاج على زيارته الأخيرة إلى أيرلندا.

وقالت كونولي لصحيفة "سليغو تشامبيون" إن مشاركتها في الاحتجاج جاءت رفضًا لما وصفته بالدعم المالي والعسكري الأمريكي لـ"إسرائيل"، مشددة على أنها، بصفتها أمًا وطبيبة، لا تستطيع تجاهل ما وصفته بالآثار الكارثية للحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات