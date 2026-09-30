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حماس: تصعيد الاحتلال في غزة استكمال لحرب الإبادة

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حماس: تصعيد الاحتلال في غزة استكمال لحرب الإبادة

30 سبتمبر 2026 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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حماس: تصعيد الاحتلال في غزة استكمال لحرب الإبادة

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة يمثل استكمالًا لفصول حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم غربي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، إلى جانب القصف المتواصل على مختلف أنحاء القطاع، تؤكد تنصل الاحتلال من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، إن استمرار عمليات الاغتيال وإطلاق النار والقصف واستهداف المدنيين يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ويقوّض فرص تنفيذ الاتفاق، محملةً الاحتلال وقادته المسؤولية عن تداعيات استمرار التصعيد.

وطالبت حماس الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم، والانتقال من متابعة الخروقات إلى اتخاذ خطوات فعلية تضمن وقفها، وإلزام الاحتلال باحترام التفاهمات القائمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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