18مؤبدًا و11 عامًا في العزل.. الاحتلال يواصل التحقيق مع أحمد المغربي

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من شهرين، التحقيق مع الأسير أحمد المغربي (50 عامًا)، المعتقل منذ عام 2002، داخل سجون الاحتلال، في وقت تواصل منعه من لقاء محاميه، دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية منزل عائلة الأسير المغربي في بيت لحم، واقتادته معها، بعد أن فتشت المنزل، وذلك في إطار الإجراءات المتواصلة بحقه، رغم مضي 24 عامًا على اعتقاله.

وأضاف أن سلطات الاحتلال اعتقلت نجله محمود في 17 أيلول/سبتمبر الجاري، عقب اقتحام منزل العائلة، وحولته إلى التحقيق، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار التحقيق مع والده وحرمانه من لقاء محاميه.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير أحمد المغربي ومصيره، وعن أي تبعات قد تترتب على استمرار التحقيق معه ومنعه من لقاء محاميه، إلى جانب مسؤوليتها عن استهداف أفراد عائلته وملاحقتهم.

وأشار إلى أن الإجراءات بحق المغربي وعائلته تأتي ضمن مسار متواصل من الاستهداف الذي تعرضوا له على مدار سنوات اعتقاله، شمل الاعتقال والملاحقة والحرمان من الحقوق الأساسية.

ويُعتقل الأسير أحمد المغربي منذ عام 2002، وهو محكوم بالسجن 18 مؤبدًا، وقد أمضى نحو 11 عامًا في العزل الانفرادي، بينها تسع سنوات متواصلة.

وخلال سنوات اعتقاله، تعرضت عائلته للملاحقة والاعتقال، إذ اعتُقلت زوجته، كما اعتُقل نجله محمود أكثر من مرة. وتمكن المغربي خلال سنوات أسره من تحرير نطف، ورُزق بطفلتيه التوأم سندس ونور.

والأسير المغربي شقيق الشهيد محمود المغربي، وشقيق الشهيد والأسير المحرر علي المغربي، الذي أبعد إلى قطاع غزة، وارتقى خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ويأتي استهداف الأسير المغربي وعائلته في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تشمل الاعتقال والتحقيق والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية، وسط استمرار القيود والانتهاكات بحق الأسرى منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات