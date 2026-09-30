زوجة الطبيب البرش تطالب بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة إسرائيليا

طالبت ياسمين البرش زوجة الطبيب الفلسطيني عدنان البرش الذي استشهد تحت التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الفلسطينيين المحتجزة لديها، وتمكين عائلاتهم من وداع أحبائهم ودفنهم بكرامة.

وقالت البرش، خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقتها نيابة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ63 للمجلس، إن تخلي المجتمع الدولي عن الفلسطينيين وترك "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية دون محاسبة، يمنحها الضوء الأخضر لارتكاب جريمة أخرى تتمثل في احتجاز جثامين الضحايا وحرمان عائلاتهم من حقوقهم الأساسية.

وأوضحت أن جثمان زوجها لا يزال محتجزًا لدى سلطات الاحتلال منذ أكثر من عامين ونصف، ما ضاعف المعاناة النفسية التي تعيشها عائلته، مشيرة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية الأخرى التي تحتجز "إسرائيل" جثامين أبنائها تواجه المعاناة ذاتها.

وأضافت أن الاحتلال يرتكب "جريمة مضاعفة" بحق عائلات الضحايا، بحرمانهم من حقهم الإنساني في وداع أحبائهم ودفنهم، لافتة إلى أن "إسرائيل" تستخدم جثامين الفلسطينيين المحتجزة أداة للعقاب والإذلال والمساومة لسنوات.

وتابعت البرش: "هذا الألم والفقد المضاعف، الذي يجعل حتى استيعاب فكرة موته أمرًا مستحيلًا، ويُبقي دائرة الحزن مفتوحة، لا أشعر به وحدي".

وذكرت أن "إسرائيل" لا تزال تحتجز أكثر من 1,700 جثمان لفلسطينيين، بينهم من استشهدوا برصاص جيش الاحتلال أو قضوا تحت التعذيب في سجونه.

وطالبت المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الفلسطينيين المحتجزة، وتمكين عائلات الضحايا من دفنهم دفنًا لائقًا وفقًا لحقوقهم الإنسانية.

وكان الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم جراحة العظام في مجمع الشفاء الطبي، من أبرز الكوادر الطبية في قطاع غزة، ورفض النزوح خلال العدوان، متنقلًا بين مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع لإنقاذ الجرحى والمصابين.

واعتقلت قوات الاحتلال البرش من مستشفى العودة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء تأديته واجبه الطبي، وتعرض خلال أشهر اعتقاله لتعذيب قاسٍ ومستمر، قبل أن يُعلن عن استشهاده في سجن "عوفر" بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2024.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: