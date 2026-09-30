"القدس الدولية" تدعو لاعتبار الجمعة يوم غضب ونصرة للأقصى

دعت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الأربعاء، إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وخارجها، وحثّت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وأراضي عام 1948 على شد الرحال بكثافة إلى المسجد.

وحثت المؤسسة شعوب الأمتين العربية والإسلامية وهيئاتها ومؤسساتها على جعل الجمعة يومًا لنصرة المسجد الأقصى، عبر تنظيم مبادرات وفعاليات مختلفة، تشمل الفجر العظيم وخطب الجمعة والوقفات والاعتصامات والمظاهرات.

كما دعت الزعماء العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المسجد الأقصى، ومواجهة ما وصفته بمخططات تهويده.

وطالبت المؤسسة الأردن برفع سقف موقفه واتخاذ إجراءات عملية ومؤثرة في مواجهة الاحتلال، متهمة إياه بالسعي إلى تقويض الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، وإقصاء دائرة الأوقاف الإسلامية وتقويض الدور الأردني فيه.

ويأتي هذا النداء بالتزامن مع تصاعد الدعوات الفلسطينية للتحرك دفاعًا عن المسجد الأقصى، في ظل استمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المصلين والمرابطين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين