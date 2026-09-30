فان هولين يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل أميركيين في الضفة

طالب السيناتور الأميركي كريس فان هولين، الإدارة الأميركية بالتحقيق في مقتل مواطنين أميركيين في الضفة الغربية المحتلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث.

وقال فان هولين، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مواطنين أميركيين قُتلوا مرارًا في الضفة الغربية على يد مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية، دون تحقيق العدالة أو محاسبة المسؤولين.

وأضاف أنه حان الوقت للحصول على إجابات بشأن مقتلهم، داعيًا الإدارة الأميركية إلى ضمان محاسبة المسؤولين، والتأكد من التزام الجهات التي تتلقى أموال دافعي الضرائب الأميركيين بالقانون.

وتأتي مطالبة فان هولين في ظل استمرار توثيق حوادث استهداف مواطنين أميركيين في الضفة الغربية، وسط دعوات داخل الولايات المتحدة لإجراء تحقيقات ومراجعة آليات المحاسبة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون والمواطنون الأجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات