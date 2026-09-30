"الصحة": 9 شهداء و31 مصابًا خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 9 شهداء و31 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,431 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,026 مصابًا، إلى جانب 834 شهيدًا جرى انتشال جثامينهم.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,032 شهيدًا و175,142 مصابًا.

وتواصل مستشفيات القطاع استقبال الشهداء والجرحى في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة، وما تواجهه المنظومة الصحية من ضغوط كبيرة جراء تداعيات العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين