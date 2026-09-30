الاحتلال يتصدر أسباب الوفاة في غزة.. ماذا تكشف بيانات 2025؟

أظهر تقرير رسمي صادر عن وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 24,650 حالة وفاة في قطاع غزة خلال عام 2025، وسط تصدّر الاستهداف المباشر من الاحتلال قائمة أسباب الوفاة.

وأوضح التقرير أن الاستهداف المباشر من الاحتلال شكّل 70.1% من إجمالي الوفيات، فيما جاءت أمراض القلب في المرتبة الثانية بنسبة 7.7%.

وبيّنت البيانات أن الذكور استحوذوا على النسبة الأكبر من إجمالي الوفيات، بواقع 73.4%، مقابل 26.6% للإناث.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت محافظة غزة النسبة الأعلى من الوفيات بـ 37.3%، تلتها محافظة شمال غزة بنسبة 20.2%، ثم خان يونس 19.5%، والوسطى 12.3%، فيما بلغت النسبة في رفح 10.7%.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ليصل إلى 33.4 وفاة لكل ألف مولود حي خلال عام 2025، في مؤشر على تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية التي يعيشها القطاع.

ويأتي نشر هذه البيانات في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلّفه من أعداد كبيرة من الضحايا، إلى جانب تدهور المنظومة الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية، ولا سيما على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

المصدر / فلسطين أون لاين