في خامس أيام "عيد العرش".. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم نحو 500 مستوطن، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف موشيه فيغلين، اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وأوضحت مصادر مقدسية أن فيغلين اقتحم المسجد الأقصى حاملًا القرابين النباتية، وأدى طقوس ما يسمى "الأصناف الأربعة"، برفقة مجموعة من المستوطنين.

وتخللت الاقتحامات أداء رقصات وأغانٍ جماعية وطقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى، وضيقت على دخول المصلين، بالتزامن مع تسهيل اقتحامات المستوطنين.

ويأتي ذلك في خامس أيام "عيد العرش"، الذي يشهد تصعيدًا في وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية داخله.

وكان 1462 مستوطنًا قد اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، في رابع أيام "عيد العرش"، بحماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين