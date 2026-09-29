3 إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين في الضفة

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "جمالا" قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات جراء تعرض فلسطينيين للضرب من قبل المستوطنين في منطقة جمالا، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تحركات دولية لفرض إجراءات عقابية على مستوطنين وجهات داعمة لهم.

وفي أحدث تقارير الأمم المتحدة، قالت بعثة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 1430 حادثة منذ بداية العام حتى إعداد التقرير، محذرة من استمرار الهجمات في ظل ضعف المساءلة.

المصدر / فلسطين أون لاين