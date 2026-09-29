فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين في الضفة

نازحون يحتجون للمطالبة بالمساعدات في مواصي خان يونس

"معطى": 2200 انتهاك واعتداء للمستوطنين في رام الله منذ مطلع 2026

إعداد مخفي يزيد سرعة هاتفك

غزة تتصدر نقاشات مجلس حقوق الإنسان.. مطالب بوقف الشركات العاملة في المستوطنات

اتحاد المقاولين بغزة يبحث أولويات التعافي وإعادة الإعمار

الاحتلال يفجر منازل ويقصف بلدات في جنوب لبنان

بعد 12 عامًا.. إيطاليا تنهي وجودها العسكري في العراق

شتاء قاس وخيام متهالكة.. أرقام كارثية في غزة

الإعلام الحكومي: 5,147 خرقًا للاحتلال منذ وقف إطلاق النار و1,421 شهيدًا

3 إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين في الضفة

29 سبتمبر 2026 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
...
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات جراء تعرض فلسطينيين للضرب من قبل المستوطنين في منطقة جمالا

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "جمالا" قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات جراء تعرض فلسطينيين للضرب من قبل المستوطنين في منطقة جمالا، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تحركات دولية لفرض إجراءات عقابية على مستوطنين وجهات داعمة لهم.

وفي أحدث تقارير الأمم المتحدة، قالت بعثة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أكثر من 1430 حادثة منذ بداية العام حتى إعداد التقرير، محذرة من استمرار الهجمات في ظل ضعف المساءلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #اعتداءات مستوطنين #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة