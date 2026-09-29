إعداد مخفي يزيد سرعة هاتفك

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد جعل واجهة أجهزتهم تبدو أسرع وأكثر استجابة خلال الاستخدام اليومي، عبر تعديل بسيط في إعدادات النظام، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.

وتعتمد هذه الطريقة على تقليل مدة الرسوم المتحركة التي تظهر عند فتح التطبيقات والتنقل بين القوائم والشاشات، وهي خاصية متاحة في هواتف أندرويد منذ سنوات، لكنها مخفية ضمن قائمة "خيارات المطور".

ولتفعيلها، يتعين أولًا الانتقال إلى الإعدادات > حول الهاتف، ثم البحث عن خيار رقم الإصدار (Build Number)، الذي قد يوجد داخل قائمة فرعية مثل "إصدار البرنامج"، بحسب الشركة المصنعة وطراز الهاتف.

وبعد العثور على الخيار، يجب الضغط عليه سبع مرات متتالية، لتظهر رسالة تفيد بتفعيل وضع المطور. وبعد ذلك يمكن العودة إلى الإعدادات والانتقال إلى قائمة خيارات المطور (Developer Options)، والتي قد تظهر مباشرة أو ضمن قسم "النظام".

ومن داخل هذه القائمة، ينبغي الوصول إلى قسم Drawing، ثم البحث عن ثلاثة إعدادات هي: Window animation scale وTransition animation scale وAnimator duration scale.

ويمكن تغيير قيمة الإعدادات الثلاثة من الوضع الافتراضي إلى 0.5x، ما يقلل مدة الرسوم المتحركة إلى النصف ويجعل التنقل بين أجزاء النظام يبدو أسرع.

ولا يعني هذا التعديل أن الهاتف سيصبح أسرع فعليًا في تنفيذ العمليات الحسابية أو تشغيل التطبيقات، لكنه يقلل الوقت الذي تستغرقه المؤثرات البصرية، وبالتالي يمنح المستخدم إحساسًا أكبر بسرعة الاستجابة.

ومع ذلك، يُنصح بعدم تعديل خيارات أخرى ضمن قائمة المطور إلا عند معرفة وظيفتها وتأثيرها، إذ تحتوي القائمة على إعدادات متقدمة يمكن أن تؤثر في طريقة عمل الهاتف.

كما أن خفض الرسوم المتحركة قد لا يكون مناسبًا لجميع الأجهزة، إذ يمكن أن تبدو بعض الهواتف أقل سلاسة إذا كانت التطبيقات أو القوائم تحتاج إلى وقت أطول للتحميل. ويختلف تأثير التغيير أيضًا باختلاف واجهة أندرويد والشركة المصنعة للهاتف.

وفي حال لم يفضل المستخدم هذا التعديل، يمكنه إعادة القيم إلى إعداداتها الأصلية، كما أن تعطيل "خيارات المطور" بالكامل يعيد إعدادات سرعة الرسوم المتحركة إلى الوضع الافتراضي.

المصدر / وكالات