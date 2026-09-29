"القسام" تزف قائد لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، القيادي عز الدين عبد العزيز البيك، عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء شمال قطاع غزة، ومرافقه مهند أبو فول.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن البيك وأبو فول استشهدا فجر الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأوضحت القسام أن البيك قاد الوحدة الخاصة الأولى في لواء الشمال خلال انتفاضة الأقصى، ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009، قبل أن يتولى قيادة الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015.

وأضافت أن البيك كان أحد قادة غرفة عمليات "طوفان الأقصى" خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يتولى قيادة لواء الشمال خلفًا لأحمد الغندور.

وذكرت الكتائب أن البيك قاد العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة خلال جولات القتال، مشيرة إلى أنه صمد مع مقاتلي القسام خلال الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على شمال القطاع، والذي استمر 107 أيام، وفق البيان.

وأشادت القسام في بيانها بمسيرة البيك القيادية، مؤكدة استمرارها في مواجهة الاحتلال والتمسك بأهدافها.

المصدر / فلسطين أون لاين