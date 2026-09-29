"حماس": اقتحام المسجد الإبراهيمي تصعيد جديد ضد المقدسات

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن اقتحام آلاف المستوطنين، برفقة عدد من الحاخامات ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الإبراهيمي في الخليل يمثل تصعيدًا جديدًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والإسلامية.

وأوضح شديد في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن تحويل مدينة الخليل إلى منطقة عسكرية وفرض قيود مشددة على حركة الأهالي يأتيان ضمن سياسة التضييق على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، مشددًا على أن هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بحقوقهم ومقدساتهم.

وأضاف أن الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للمسجد الإبراهيمي ستزيد من حالة الغضب الشعبي، داعيًا إلى مواصلة التواجد في المسجد والحفاظ على حضوره الإسلامي.

وأكد شديد أن المسجد الإبراهيمي سيحافظ على هويته ومكانته الإسلامية والتاريخية، رغم الإجراءات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومحافظة الخليل إلى تكثيف وجودهم في المسجد الإبراهيمي والرباط فيه، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك نصرةً للمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين