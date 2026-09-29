فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القسام" تزف قائد لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول

"حماس": اقتحام المسجد الإبراهيمي تصعيد جديد ضد المقدسات

الشرطة المجتمعية تنهي 3 خلافات مالية في الوسطى وخان يونس

للمرة الرابعة.. الاحتلال يمدد اعتقال سماح حجاوي ويحرمها من فرحتها

فدائي الناشئين يخسر أمام لبنان في غرب آسيا

تحجيم دور "أونروا" بغزة.. كيف يخدم "مجلس السلام" مساعي إنهاء قضية اللاجئين؟

بلال أبو سمعان.. مدرب ألعاب القوى الذي ركض نحو الشهادة لإغاثة جيرانه

هيئة: شارع 463 الاستعماري يهدد بعزل ثماني قرى وحيّين في محافظة رام الله والبيرة

أغرب طردين في مباراة .. والسبب «شعر» لاعب !

"كاسر خطة الجنرالات" .. من هو القيادي عز  الدين البيك؟

"حماس": اقتحام المسجد الإبراهيمي تصعيد جديد ضد المقدسات

29 سبتمبر 2026 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
...
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة مستوطنين

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن اقتحام آلاف المستوطنين، برفقة عدد من الحاخامات ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الإبراهيمي في الخليل يمثل تصعيدًا جديدًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والإسلامية.

وأوضح شديد في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن تحويل مدينة الخليل إلى منطقة عسكرية وفرض قيود مشددة على حركة الأهالي يأتيان ضمن سياسة التضييق على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، مشددًا على أن هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بحقوقهم ومقدساتهم.

وأضاف أن الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للمسجد الإبراهيمي ستزيد من حالة الغضب الشعبي، داعيًا إلى مواصلة التواجد في المسجد والحفاظ على حضوره الإسلامي.

وأكد شديد أن المسجد الإبراهيمي سيحافظ على هويته ومكانته الإسلامية والتاريخية، رغم الإجراءات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومحافظة الخليل إلى تكثيف وجودهم في المسجد الإبراهيمي والرباط فيه، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك نصرةً للمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #اقتحام #المسجد الابراهيمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة