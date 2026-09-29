الشرطة المجتمعية تنهي 3 خلافات مالية في الوسطى وخان يونس

أنهت الشرطة المجتمعية 3 خلافات مالية في محافظتي الوسطى وخان يونس، بإجمالي مبالغ بلغت 50 ألف شيكل و10 آلاف دولار، وذلك عقب التوصل إلى اتفاقات رضائية بين الأطراف المعنية.

وأفادت الشرطة المجتمعية - قسم النصيرات، بأنها أنهت خلافًا ماليًا بين مواطنين بقيمة 15 ألف شيكل، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع 5 آلاف شيكل وتقسيط المبلغ المتبقي.

وأوضحت أنه جرى توثيق الاتفاق من خلال تعهدات رسمية، وإنهاء القضية وفق الأصول والإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي محافظة خان يونس، أنهت الشرطة خلافين ماليين بلغت قيمتهما الإجمالية 35 ألف شيكل و10 آلاف دولار، عقب متابعة الشكاوى المقدمة والتدخل لمعالجة أسباب الخلافات.

وأوضح مدير الشرطة المجتمعية في خان يونس أن حل الخلافين جاء بعد مناقشة تفاصيل الشكاوى مع الأطراف المعنية، والتوصل إلى اتفاق يقضي بسداد المبالغ المستحقة على شكل أقساط شهرية، بما يضمن حفظ الحقوق وإنهاء الخلافات بالتراضي.

وتأتي هذه الجهود في إطار عمل الشرطة المجتمعية على معالجة الخلافات المالية والاجتماعية، من خلال الحوار والوساطة والتوصل إلى حلول توافقية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات