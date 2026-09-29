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للمرة الرابعة.. الاحتلال يمدد اعتقال سماح حجاوي ويحرمها من فرحتها

29 سبتمبر 2026 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
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سماح حجاوي

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي (27 عامًا) من مدينة قلقيلية، للمرة الرابعة على التوالي، لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسيرة حجاوي أُعيد اعتقالها في 1 أبريل/نيسان 2025، بعد أقل من ثلاثة أشهر على الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل، دون توجيه تهمة لها.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلتها وعبثت بمحتوياته، كما اعتقلت والدها ليوم واحد خلال عملية اعتقالها.

وأشار المكتب إلى أن اعتقال حجاوي حرمها من إتمام زفافها الذي كان مقررًا في 24 أبريل/نيسان 2026، ومن استقبال شقيقها المحرر.

وأضاف أنها تعرضت خلال فترة اعتقالها لسوء المعاملة والإهانات والتفتيش العاري، فيما كانت تعاني من كسر في ساقها عند اعتقالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال #الاحتلال #سماح حجاوي

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