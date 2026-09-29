فدائي الناشئين يخسر أمام لبنان في غرب آسيا 

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني للناشئين خسارة أمام نظيره المنتخب اللبناني بنتيجة (0-1)، في المباراة التي جرت على ملعب العقبة بالأردن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة عشرة للناشئين.

وتمكن المنتخب اللبناني في افتتاحه التسجيل مبكراً في الدقيقة 14 عبر اللاعب إبراهيم فرشوخ من علامة الجزاء.

واستعاد الفدائي توازنه سريعاً وفرض انضباطاً تكتيكياً ومحاولات هجومية لبناء اللعب وتعديل الكفة، إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم لبنان بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، ألقى فدائي الناشئين بثقله الهجومي بغية إدراك التعادل عبر التسديدات والعرضيات، لكن الصلابة الدفاعية والتنظيم المحكم للمنتخب اللبناني وقفا حائلاً دون وصول الفدائي إلى الشباك حتى الثواني الأخيرة، لتنتهي المواجهة بفوز لبنان بهدف دون رد.

بهذه الخسارة بقي رصيد المنتخب الوطني للناشئين دون نقاط عقب تعثره السابق في الجولة الأولى أمام اليمن (0-2).

ويدخل الفدائي الصغير مواجهته الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء القادم أمام المنتخب السوري الشقيق بضرورة تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي لختام دور المجموعات بصورة تليق بجهود الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات