أغرب طردين في مباراة .. والسبب «شعر» لاعب !

شهدت مباراة منتخبي أنتيغوا وباربودا وأنغويلا، ضمن منافسات دوري أمم الكونكاكاف، واقعة طريفة ونادرة، كان بطلها شعر لاعب أنغويلا أيدان سكيبيو.

وخاض سكيبيو اللقاء بشعر طويل للغاية، وصل إلى ما يقارب قدميه، قبل أن يتحول شعره إلى جزء من أحداث المباراة، بعدما أقدم أحد لاعبي أنتيغوا وباربودا على شده خلال إحدى اللقطات.

ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، بسبب هذا التصرف، قبل أن تتكرر الواقعة مرة أخرى، بعدما قام لاعب آخر من أنتيغوا وباربودا بشد شعر سكيبيو، ليحصل هو الآخر على البطاقة الحمراء.

وبذلك أكملت أنتيغوا وباربودا المباراة بتسعة لاعبين، رغم نجاحها في تحقيق فوز عريض على أنغويلا بنتيجة 5-0.

وباتت المباراة واحدة من أغرب المواجهات، بعدما تسبب شعر لاعب واحد في طرد لاعبين من المنتخب المنافس.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: