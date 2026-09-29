بعد عام على وقف إطلاق النار.. 5147 خرقًا إسرائيليًا و1421 شهيدًا بغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال عام كامل، أسفرت عن استشهاد 1421 مواطنًا وإصابة 4983 آخرين، إضافة إلى اعتقال 198 مواطنًا.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الاحتلال واصل تنصله من التزاماته بموجب الاتفاق، وممارساته التي فاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع، محذرًا من تداعيات خطيرة تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وبيّن أن الاحتلال سمح خلال العام المنصرم بدخول 72,826 شاحنة فقط، من أصل 210,600 شاحنة إنسانية وإغاثية ومواد لإعادة الإعمار كان يفترض دخولها وفقًا للاتفاق، بنسبة التزام تقل عن 35%.

وأشار إلى أنه لم يُسمح سوى لـ13,785 مسافرًا بالمغادرة، من أصل 35 ألف مسافر كان يفترض أن يسافروا من وإلى قطاع غزة، بنسبة التزام لم تتجاوز 39%.

ولفت المكتب إلى أن سكان القطاع يعيشون منذ ثلاث سنوات واقعًا من التدمير الواسع، في ظل استهداف المنظومتين الصحية والتعليمية والبنية التحتية، إلى جانب القيود المفروضة على الوضع الإنساني وسياسة التجويع.

وحذر من كارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، موضحًا أن أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام بالية، فيما يبلغ إجمالي عدد الخيام في القطاع نحو 270 ألف خيمة، بينها 162 ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام، بنسبة تتجاوز 60%.

كما حذر من مخاطر انهيار المباني المتضررة، في ظل وجود أكثر من 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، ما يهدد بسقوط ضحايا جدد وتكرار حوادث انهيار المباني.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل، وممارسة ضغط فعّال لوقف القصف وحماية المدنيين، وإلزام الاحتلال بفتح المعابر والسماح للمرضى والجرحى بالسفر لتلقي العلاج.

كما دعا إلى توفير مقومات الحياة الأساسية، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، وإدخال مواد الإغاثة الشتوية بصورة عاجلة، لتجنب تداعيات إنسانية خطيرة خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تفاقم أزمة النزوح ونقص المأوى والاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، ما يزيد المخاوف من تفاقم معاناة السكان، ولا سيما النازحين الذين يفتقرون إلى ظروف سكن آمنة ومناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين