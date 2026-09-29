لجان المقاومة: استقبال الإمارات لـ"نتنياهو" لا يمت بصلة إلى العروبة

أدانت لجان المقاومة في فلسطين بأشد العبارات استقبال رئيس دولة الإمارات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب والمطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو.

وأوضحت لجان المقاومة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزبارة تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع بحق شعبنا الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.

وقالت إن استقبال نتنياهو في ظل هذه الجرائم بحق شعبنا، ومنحه منصة سياسية واحتضانًا رسميًا من دولة عربية، لا يمت بصلة إلى العروبة ولا إلى أبسط مقتضيات الإنسانية.

واعتبرت أن هذا الاستقبال يمثل مشاركة سياسية في توفير الغطاء للاحتلال، وتغطيةً لجرائمه، وشرعنةً لحضوره وعلاقاته في المنطقة، في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه معزولًا ومحاصرًا سياسيًا وملاحقًا على جرائمه.

وأكدت لجان المقاومة أن دماء أطفال غزة ليست تفصيلًا هامشيًا في أجندة العلاقات العربية والدولية، وتجويع شعبنا وتهجيره وتدمير مقومات حياته لا يمكن أن يتعايش مع مشاهد الاستقبال والاحتفاء بقادة الكيان الصهيوني.

وتابعت: "أي رسالة تصل إلى شعبنا حين يُستقبل من يواصل قتله على السجاد الأحمر، بينما يُترك أهل غزة تحت القصف والحصار والجوع فإن المشهد يتجاوز حدود التطبيع ليصبح اصطفافًا سياسيًا إلى جانب الجلاد الصهيوني في ذروة الجريمة".

وطالبت الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان وقادته المجرمين.

ودعت لجان المقاومة إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر وإغاثة شعبنا، والعمل على محاسبة قادة الكيان الفاشي على ما ارتكبوه ويرتكبونه من جرائم بحق شعبنا.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: