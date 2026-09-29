اقتحامات واعتداءات للاحتلال والمستوطنين تطال مناطق بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش، بالتزامن مع انتشار عسكري وتعزيزات في عدد من المناطق، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي واحتجزته قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي قباطية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام البلدة، ما أدى إلى إصابة شاب، وسط منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه لعدة دقائق، قبل أن تتمكن من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتدى جنود الاحتلال على عدد من الشبان ونكلوا بهم أثناء احتجازهم، بالتزامن مع استمرار الاقتحام والانتشار العسكري في البلدة.

وفي مدينة جنين، انتشرت آليات الاحتلال في عدد من الشوارع والأحياء، وسط تحركات عسكرية في المنطقة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز عورتا، وانتشرت في المنطقة الشرقية، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية، كما اقتحمت قرية مادما جنوب المدينة.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون قرية قريوت جنوب المدينة، فيما أضرم آخرون النار في منزل وعدد من المركبات خلال هجومهم على أحد المنازل في قرية المغير شمال شرق رام الله، وفق مصادر محلية.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال المحافظة، بينما اقتحمت منطقة رأس شحادة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب قلقيلية، في حين اقتحمت بلدة عنبتا شرق طولكرم وداهمت منزلًا فيها.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها عمليات دهم واعتقال واعتداء على المواطنين، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين