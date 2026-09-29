الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مدعوما بتقلبات أسعار النفط

حوم الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى في شهرين، مدعوما بتقلبات أسعار النفط والارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب المتعاملين ​صدور بيانات أمريكية هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وجرى تداول اليورو ‌بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1367 دولار بعد أن أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مدروسة لكبح التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات ​الأخرى، ارتفاعا طفيفا إلى 101.2، وهو في طريقه لتحقيق صعود بنسبة 1.8 بالمئة ⁠هذا الشهر، في أفضل أداء منذ يونيو حزيران.

وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم الصرف الأجنبي في بنك ​الكومنولث الأسترالي إن الدولار يحقق مكاسب محدودة في الوقت الحالي، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات أمريكية ​في وقت لاحق من الأسبوع، في حين أصحبت الأسواق تدريجيا أقل تأثرا بتحركات أسعار النفط، وقوضت موجة بيع عالمية للسندات الدعم الذي كان الدولار يحظى به من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وتابع "من المرجح أن نحصل على بيانات اقتصادية أمريكية ​أقوى تظهر تميز الاقتصاد الأمريكي، وأعتقد أن ذلك سيساعد في رفع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بدول ​أخرى، ويساعد على رفع الدولار ".

ومن المتوقع أن تدعم البيانات الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع، مثل ‌مؤشر أسعار ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر غدا الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددا.

وتفيد أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن التوقعات الحالية في الأسواق تشير إلى احتمال يزيد على 70 بالمئة لرفع الفائدة الأمريكية في نهاية أكتوبر تشرين ​الأول، مقابل احتمال بلغ ​57 بالمئة قبل أسبوع.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: