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عملية نسف ضخمة لأحياء سكنية

محدث 4 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

29 سبتمبر 2026 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
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عمليات نسف إسرائيلية لمنازل المواطنين في غزة. (صورة أرشيفية)

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، استشهد الشاب مصعب البلبيسي إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من عيادة الفاخورة في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بينهما أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم، شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأعلنت ذات المصادر استشهاد الشاب أحمد أبو مور برصاص قوات الاحتلال أثناء سيره على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي حادثة أخرى نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وفي شمالي القطاع، أفادت مصادر محلية بإطلاق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء منطقة الجواني ببلدة بيت لاهيا، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية من البلدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #جيش الاحتلال الإسرائيلي #الإبادة الإسرائيلية

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