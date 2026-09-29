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عملية نسف ضخمة لأحياء سكنية

3 شهداء ومصابون في قصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

29 سبتمبر 2026 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
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عمليات نسف إسرائيلية لمنازل المواطنين في غزة. (صورة أرشيفية)

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، الثلاثاء، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بينهما أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم، شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأعلنت ذات المصادر استشهاد الشاب أحمد أبو مور برصاص قوات الاحتلال أثناء سيره على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب مصادر محلية نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وفي شمالي القطاع، أفادت مصادر محلية بإطلاق الاحتلال قنابل إنارة في أجواء منطقة الجواني ببلدة بيت لاهيا، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية من البلدة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #جيش الاحتلال الإسرائيلي #الإبادة الإسرائيلية

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