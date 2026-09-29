الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية.

ونوهت إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: