حماس تحذر من تصاعد اقتحامات الأقصى وتدعو لتحرك فلسطيني وعربي وإسلامي

حذّر عضو المكتب السياسي في حركة حماس ورئيس مكتب شؤون القدس فيها، هارون ناصر الدين، من تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد صباح اليوم الاثنين، داعيًا إلى تحرك قوي وفاعل على المستويات كافة لمواجهة مخططات التهويد والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته.

وقال ناصر الدين إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، التي قادها بن غفير في ثالث أيام ما يسمى عيد "العرش"، تمثل، وفق وصفه، استمرارًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتأتي ضمن مخطط يستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس وتغيير طابعهما وهويتهما.

وأكد أن هذه السياسات لن تنجح في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى صمود المقدسيين ومواجهتهم المستمرة لمخططات التهويد، وداعيًا إلى تكثيف الجهود للتصدي للمشاريع الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

ودعا ناصر الدين إلى بلورة موقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد لمواجهة ما وصفها بالمخاطر التي تهدد المسجد الأقصى، كما حثّ المقدسيين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد من أبناء الضفة الغربية، على تكثيف الحضور فيه لمواجهة مخططات التهويد، بحسب البيان.

المصدر / فلسطين أون لاين