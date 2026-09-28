ألكسندر إيزاك وريال مدريد يتصدران ضحايا الإصابات في التوقف الدولي

انضم النجم السويدي ألكسندر إيزاك لقائمة اللاعبين الدوليين المصابين في فترة التوقف الدولي الحالية، لينضم لكل من الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي إضافة للثنائي الألماني جمال موسيالا وكاي هافيرتز إضافة إلى لاعبين آخرين.

اضطر إيزاك لمغادرة معسكر السويد بعد إصابته في مباراة رومانيا بعد اصطدام مع المدافع رادو دراجوشين.

استكمل إيزاك المباراة وهو يعرج ويتألم، ووسط ما تردد أن مهاجم ليفربول الإنكليزي أصيب نتيجة دهس قدمه، فإن غراهام بوتر مدرب منتخب السويد كشف عن تفاصيل الإصابة.

قال بوتر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “إنها ليست إصابة كبيرة أو خطيرة، ولكنها محبطة، وقررنا عدم المجازفة به في ظل ضغط المباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لأن إيزاك يعاني من مشكلة بسيطة في عضلة الفخذ”.

وأضاف: “إنها ليست مشكلة كبيرة، لكنها محبطة لها وللفريق”.

وسيغيب ألكسندر إيزاك عن المباريات الثلاث المتبقية لمنتخب السويد، وسيعود إلى ناديه ليفربول لإجراء مزيد من الفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

كما أشار الاتحاد السويدي لكرة القدم في بيان رسمي إلى مغادرة هيلمار إيكدال مدافع بيرنلي الإنكليزي لمعسكر المنتخب بسبب إصابة طفيفة.

وقبلها غادر الثنائي موسيالا وهافيرتز معسكر المنتخب الألماني بعد تعرضهما لإصابات في مواجهة هولندا، حيث شكا موسيالا من آلام أثناء الإحماء وأظهرت الفحوصات معاناته من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بينما يعاني هافيرتز من شد عضلي.

واضطر يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا لاستدعاء الثنائي فلوريان فيرتز وجوناثان بوركاردت، لتعويض الثنائي المصاب.

ويعد ريال مدريد من أكثر الأندية تضررا من الإصابات خلال فترة التوقف الدولي، حيث أصيب مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي في التدريبات قبل خوض أول مباراة للديوك.

وذكرت تقارير أولية أن كوناتي أصيب بالتواء بسيط في الركبة، لكن النادي المدريدي أوضح أن لاعبه الفرنسي يعاني من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

وبعدها أصيب كيليان مبابي خلال مباراة فرنسا وتركيا في دوري أمم أوروبا، وذلك أثناء تسجيله هدف المباراة.

وقال زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا عقب اللقاء: “للأسف لا تبدو الأمور جيدة، سيكون مبابي مضطرا لمغادرة المعسكر والعودة إلى ناديه، لا داعي لأي مجازفة”.

وبعد مغادرة معسكر فرنسا، أعلن نادي ريال مدريد إصابة نجمه مبابي بتمدد خلف الركبة اليسرى، سيغيب على إثره النجم الفرنسي فترة تتراوح بين 10 إلى 12 يوما.

ولم يهنأ إيريك غارسيا بمشاركته أساسيا مع إسبانيا أمام إنكلترا، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى، استلزمت استبداله ليشارك مكانه بوبيل.

وأعلن المنتخب الإسباني أن مدافع برشلونة سيعود لناديه، وسيحل مكانه لو نورمان في قائمة المنتخب.

المصدر / وكالات