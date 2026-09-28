الصحة: 4  شهداء خلال 24 ساعة في غزة

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28 سبتمبر 2026 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
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حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,421 شهيدًا، إضافة إلى 4,983 إصابة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، وصول 4 شهداء و19 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,421 شهيدًا، إضافة إلى 4,983 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834 شهيدًا.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 74,022 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 175,980 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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