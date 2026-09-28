اليونان تحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا في عقر دارها

حقق المنتخب اليوناني فوزا تاريخيا على مضيفه الألماني بهدف دون رد، مساء الأحد، على ملعب “دبليو دبليو كي” بمدينة أوغسبورغ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لمنتخبات المستوى الأول.

ويعد الفوز الأول لليونان في تاريخ مواجهاتها أمام المنتخب الألماني، بعد 10 مباريات سابقة انتهت 7 منها بفوز “المانشافت” مقابل 3 تعادلات.

وواصل المنتخب اليوناني مفاجآته في البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على صربيا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

في المقابل، تلقى المنتخب الألماني، بقيادة مدربه الجديد يورغن كلوب، خسارته الأولى في البطولة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع هولندا بهدف لمثله على ملعب “يوهان كرويف”.

سجل ديميتريوس كورمبليس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ أحد مدافعي المنتخب الألماني قبل أن يسددها بنجاح داخل الشباك، مانحا منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.

وفي المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، عاد المنتخب البرتغالي بفوز مثير أمام مضيفه النرويجي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أوليفال” بالعاصمة أوسلو.

وافتتح جواو فيليكس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 17، قبل أن يدرك النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التعادل في الدقيقة 51، لكن غونسالو راموس أعاد التقدم للضيوف بعد 3 دقائق فقط.

وسجل راموس هدفا آخر للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 58، إلا أن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، بداعي وجود اللاعب في موقف تسلل قبل تسجيل الهدف.

وبدأ نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أي من شوطي اللقاء، بينما غاب برونو فرنانديز عن صفوف المنتخب البرتغالي بسبب الإصابة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد النرويج عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام الدنمارك.

المصدر / وكالات