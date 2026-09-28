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ترامب يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل

28 سبتمبر 2026 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غداة رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار.

وفي حديث إلى موقع أكسيوس الإخباري، رفض ترامب مجددا الشروط التي وضعتها طهران في اقتراحها.

وقال إن الإيرانيين “يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه”.

وتابع “ربما كنا سنقبل به قبل عام”، مضيفا “لقد بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها”.

وأورد أكسيوس استنادا إلى مصادر مطلعة على الملف، أنه يمكن أن تُجرى محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران اعتبارا من الإثنين، وذلك بعد أيام قليلة من محادثات غير مباشرة أيضا جرت بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان ترامب أعلن السبت رفضه لمقترح طهران، قائلا إن القادة الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لأنهم يخسرون بشكل بالغ”.

وقالت إيران، في ظل التصريحات المتضاربة التي يطلقها ترامب من حين إلى آخر، إنها تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. وقال عراقجي “حتى الآن، لم نتلقَّ أي رد عبر الوسيط”.

ويشكل مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم، محور النزاع بين واشنطن وطهران. ومنذ بدء الحرب بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر شباط/فبراير، أغلقت طهران عمليا المضيق، وردت واشنطن بفرض حصار على موانئها.

المصدر / وكالات
#إيران #ترامب #مضيق هرمز

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