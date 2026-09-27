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التعليم تعلن ضوابط تسجيل الطلبة غير الملتحقين بالدراسة وآلية معالجة الفاقد التعليمي

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التعليم تعلن ضوابط تسجيل الطلبة غير الملتحقين بالدراسة وآلية معالجة الفاقد التعليمي

27 سبتمبر 2026 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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يُسمح للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لعام دراسي واحد فقط (عام 2026) بالالتحاق بالصف الدراسي المفترض لهم في العام الدراسي الحالي 2027

أعلنت مديرية التربية والتعليم في خان يونس عن تفاصيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتعامل مع الطلبة الذين انقطعوا أو لم يلتحقوا بالدراسة خلال عام دراسي واحد أو أكثر، موضحةً الآليات والضوابط المعتمدة لضمان تنظيم العملية التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

وأوضحت المديرية أن الإجراءات تتوزع وفق الحالات التالية:

  • استدراك سنة دراسية واحدة:

يُسمح للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لعام دراسي واحد فقط (عام 2026) بالالتحاق بالصف الدراسي المفترض لهم في العام الدراسي الحالي 2027.

مثال توضيحي: الطالب الذي أتم أو سُجل في الصف الخامس للعام الدراسي 2025، ولم يلتحق بالدراسة خلال عام 2026، يُسمح له بالدوام في الصف السابع للعام الدراسي الحالي 2027.

وأكدت المديرية أن الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات ستحدد لاحقاً آليات وضوابط معالجة الفاقد التعليمي لهؤلاء الطلبة وفق تعليمات رسمية تصدر بهذا الخصوص.

  • الطلبة المنقطعون لسنتين أو ثلاث سنوات دراسية:

يتم تسجيل الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات على قوائم الانتظار فقط، إلى حين دراسة حالاتهم من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم.

وشددت المديرية على أن هؤلاء الطلبة لا يُسمح لهم بالدوام في المدارس حالياً لحين صدور التعليمات والقرارات الخاصة بحالاتهم.

ودعت مديرية التربية والتعليم – خان يونس الجميع إلى ضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات والتعليمات، وأهابت بالمواطنين وأولياء الأمور عدم مراجعه المدارس للدوام قبل استكمال كافة الإجراءات المعتمدة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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