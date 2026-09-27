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17% من قتلى الاحتلال في غزة.. رقم يكشف جانبًا من الخسائر

27 سبتمبر 2026 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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قتلى الحوادث التشغيلية يمثلون نحو 17% من إجمالي قتلى جيش الاحتلال في غزة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن 82 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا في قطاع غزة نتيجة حوادث تشغيلية منذ بداية الحرب، من أصل 474 جنديًا قُتلوا خلال الحرب في القطاع _حسب زعم الاحتلال_.

ووفق المعطيات التي أوردتها الإذاعة، فإن قتلى الحوادث التشغيلية يمثلون نحو 17% من إجمالي قتلى جيش الاحتلال في غزة، أي ما يقارب خُمس العدد الإجمالي.

وتشمل الحوادث التشغيلية، وفق المصطلح المستخدم في تقارير جيش الاحتلال، حالات القتل الناتجة عن وقائع غير مباشرة خلال العمليات العسكرية، وليس المواجهات المباشرة مع المقاومة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على جانب من الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال خلال عملياته البرية في قطاع غزة، إذ لم تقتصر أعداد القتلى على المواجهات والاشتباكات، وإنما شملت أيضًا حوادث وقعت أثناء النشاط العملياتي للقوات.

وبحسب إذاعة الجيش، بلغ إجمالي قتلى الجنود في قطاع غزة منذ بداية الحرب 474 جنديًا، وذلك وفق الإحصائيات المعلنة للاحتلال، بينهم 82 جنديًا لقوا مصرعهم نتيجة حوادث تشغيلية، بما يعادل نحو 17% من إجمالي القتلى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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