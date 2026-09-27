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حزب الله: لا للتنازلات والمقاومة مستمرة حتى التحرير

27 سبتمبر 2026 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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قال قاسم إن المقاومة اللبنانية منعت الاحتلال من تثبيت وجوده وإقامة مستوطنات في لبنان مؤكدًا استمرارها حتى خروج الاحتلال من الأراضي اللبنانية وتحقيق التحرير الكامل

قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن المشكلة في لبنان تتمثل في العدوان وليس في المقاومة، مؤكدًا أن المقاومة نشأت نتيجة العدوان، وأن الاستسلام للاحتلال يعني تهديد لبنان وكيانه.

وأضاف قاسم، في خطاب له الأحد، أن المقاومة تواجه الاحتلال في المكان والزمان إلى الحد الممكن، وتعمل على منعه من الاستقرار، مشيرًا إلى أن استعدادات حزب الله خلال المعركة الأخيرة فاجأت الجميع.

وقال إن المقاومة منعت الاحتلال من تثبيت وجوده وإقامة مستوطنات في لبنان، مؤكدًا استمرارها حتى خروج الاحتلال من الأراضي اللبنانية وتحقيق التحرير الكامل.

وشدد قاسم على رفض التفريط بأي جزء من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا التمسك بالمقاومة ودعم فلسطين والعمل على تحرير الأرض بالكامل.

وأشار إلى أن فلسطين ستبقى رمزًا وواجهة للمستقبل رغم التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني.

وأكد قاسم أن "اتفاق الإطار" يمثل "تنازلًا مخزيًا" من قبل السلطة اللبنانية، داعيًا إلى وقف التنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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