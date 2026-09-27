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بالفيديو الدفاع المدني ينتشل رفات 28 شهيدًا في غزة

27 سبتمبر 2026 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني ينتشل رفات تعود إلى 28 شهيدًا من منزل لعائلة "أبو نعمة" في منطقة الدرج شمالي مدينة غزة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن طواقمها انتشلت رفات تعود إلى 28 شهيدًا من منزل لعائلة "أبو نعمة" في منطقة الدرج شمالي مدينة غزة.

وأوضحت المديرية أن عملية الانتشال جرت في إطار جهود طواقمها للتعامل مع آثار العدوان والبحث عن جثامين الشهداء ورفاتهم من تحت أنقاض المنازل والمباني المتضررة.

وتواصل طواقم الدفاع المدني أعمالها في المناطق المتضررة، لانتشال جثامين الشهداء والتعامل مع آثار الدمار، في ظل الحاجة إلى مزيد من الجهود والإمكانات اللازمة لاستكمال عمليات البحث والانتشال في قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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