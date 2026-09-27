اعتقالات وإجلاء سكان قرب قاعدة فيرفورد البريطانية بعد "حادث كبير"

أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، حالة "حادث كبير" في منطقة قريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة غلوسترشير، بعد اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، وسط إجلاء سكان وفرض طوق أمني حول المنطقة.

وقالت شرطة غلوسترشير إن عدة رجال اعتُقلوا عقب تشديد الإجراءات الأمنية في محيط القاعدة، فيما كُلّفت شرطة مكافحة الإرهاب بإجراء التحقيق في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن فريقًا متخصصًا في التعامل مع الذخائر والمتفجرات من الجيش البريطاني وصل إلى المنطقة لفحص عدد من المركبات، بالتزامن مع إجلاء سكان من محيط الحادث إلى مركز ترفيهي قريب.

وأغلقت الشرطة المسلحة طرقًا مؤدية إلى البوابة الرئيسية للقاعدة، فيما انتشرت نحو 30 مركبة طوارئ، بينها سيارات للشرطة والإسعاف والإطفاء، في المنطقة المحيطة.

وأكدت السلطات أن الحادث تحت السيطرة، دون الإعلان حتى الآن عن وجود صلة بين الاعتقالات والقاعدة الجوية نفسها، كما لم تكشف عن هويات المشتبه بهم أو طبيعة المواد التي يجري فحصها.

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يتلقى تحديثات بشأن الواقعة، مشيرة إلى أن استمرار التحقيقات يجعل من غير المناسب الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

من جهته، قال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إن واشنطن على علم بالتقارير المتعلقة بقاعدة فيرفورد، لكنه رفض التعليق على الإجراءات المتخذة لحماية القوات، مؤكدًا أن الوحدات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا في حالة يقظة وتتخذ التدابير المناسبة لضمان سلامة أفرادها والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم.

وتُعد قاعدة فيرفورد من المواقع المهمة للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، إذ تستضيف الجناح 501 للدعم القتالي وتستخدم كموقع أمامي لانتشار القاذفات الأمريكية.

ويأتي الحادث في ظل تشديد الإجراءات الأمنية حول القواعد العسكرية البريطانية، بعد رصد طائرات مسيرة في محيط عدد من المنشآت العسكرية خلال الفترة الأخيرة، وسط تحقيقات وتحذيرات أمنية بشأن طبيعة هذه التحركات.

المصدر / الجزيرة