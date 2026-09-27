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الاقتصاد تدعو لتسهيل تداول الأوراق النقدية المهترئة في غزة

27 سبتمبر 2026 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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أكدت الوزارة أهمية المسؤولية المشتركة بين أصحاب المحال التجارية والمواطنين في التعامل مع النقد المتداول وتجنب الممارسات التي من شأنها إعاقة حركة التداول أو التأثير في إنجاز المعاملات اليومية

دعت وزارة الاقتصاد الوطني التجار والمواطنين إلى تسهيل تداول الأوراق النقدية المهترئة من العملة المتداولة، بما يضمن استمرار حركة البيع والشراء وانسيابية التعاملات التجارية اليومية.

وأكدت الوزارة، في بيان، الأحد، أهمية المسؤولية المشتركة بين أصحاب المحال التجارية والمواطنين في التعامل مع النقد المتداول، وتجنب الممارسات التي من شأنها إعاقة حركة التداول أو التأثير في إنجاز المعاملات اليومية.

وأوضحت أن تسهيل التعاملات النقدية يسهم في تعزيز انسيابية النشاط التجاري ودعم استقرار الأسواق، بما يخدم المواطنين والتجار على حد سواء، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز الوعي والتعاون بين مختلف الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويساعد على استمرار حركة الأسواق.

وأكدت أن تسهيل تداول النقد مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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