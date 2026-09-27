عطية: غزة تحتاج 5 مليارات دولار لإعادة التعليم

قال مندوب فلسطين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عادل عطية إن إعادة بناء المدارس والجامعات المدمرة في قطاع غزة تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار، فيما تقدر إعادة إعمار غزة بالكامل بنحو 80 مليار دولار.

وأوضح عطية أن استهداف قطاع التعليم في غزة أدى إلى أضرار واسعة طالت المدارس والجامعات.

وأفاد بأن تدمير المدارس والجامعات يعني تدمير الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن إعادة بناء المؤسسات التعليمية أصبحت من أبرز التحديات أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وكانت اليونسكو قد أعلنت في بيان صدر في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري أن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 1680 هجوما على المدارس حول العالم خلال عام 2025، بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى استمرار دعم الطلاب في غزة عبر منصة "الحرم الجامعي الافتراضي في غزة".

وأوضح أن 97 بالمئة من مدارس غزة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية وفق بيانات اليونسكو، لافتا إلى أن مئات المدارس في القطاع تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أو أعمال تأهيل واسعة حتى تصبح صالحة للاستخدام مجددا، مشيرا إلى أن البنية التحتية للجامعات تعرضت أيضا لأضرار كبيرة.

تعليم في الخيام

وأشار عطية إلى أن نحو 800 ألف طالب في سن التعليم موجودون في غزة، بينما يستفيد نحو 300 ألف منهم من التعليم عبر الإنترنت، موضحا أن ظروف العملية التعليمية الحالية صعبة للغاية.

وقال إن الطلاب يضطرون إلى تلقي التعليم في الخيام أو بالقرب من أنقاض مدارسهم، في ظل نقص المعدات والاحتياجات الأساسية، مضيفا أن إعادة تشغيل النظام التعليمي تتطلب توفير أجهزة كمبيوتر وطاولات وكراسٍ وخدمات اتصال بالإنترنت.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: