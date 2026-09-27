استشهاد إبراهيم محسن لاعب نادي أهلي النصيرات

غزة/ مؤمن الكحلوت:

التحق إبراهيم محسن اللاعب السابق في صفوف نادي أهلي النصيرات، بقافلة شهداء الحركة الرياضية، عقب استهدافه أمس بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

الشهيد محسن "36" عاما، برز لاعبا في صفوف كرة القدم بفريق نادي أهلي النصيرات، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، قبل أن يعتزل اللعبة، لانشغاله بحياته الخاصة.

وشيع عدد كبير من الرياضيين وزملاءه في الملاعب، جثمان الشهيد لمثواه الأخير، وسط غضب كبير، ومطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

ونعى نادي أهلي النصيرات لاعبه، الذي كان يعد من ركائز الفريق الأساسية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقتل الاحتلال المئات من الرياضيين الفلسطينيين وسط غياب أي رادع من قبل المؤسسات الدولية، خاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي لم يستنكر أي من جرائم الاحتلال.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن إجمالي عدد الشهداء من منتسبي الاتحادات والأندية والمؤسسات الشبابية والكشفية تجاوز 1000 شهيد، حيث شملت الفئات المتضررة لاعبين، ومدربين، وإداريين، وحكاما، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات، وكوادر عاملة في الاتحادات والمؤسسات الرياضية.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسؤولة.

المصدر / فلسطين أون لاين