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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في "عيد العرش"

27 سبتمبر 2026 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في "عيد العرش"

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية، تخللها الغناء والرقص والنفخ في البوق، بالتزامن مع ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على حركة المصلين، وشددت إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، ما أعاق وصول الفلسطينيين إلى المسجد وأداء صلواتهم.

ويستمر ما يسمى "عيد العرش" حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسط مخاوف فلسطينية من استغلال المناسبة لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ورفع أعداد المقتحمين، إلى جانب محاولة فرض مزيد من الطقوس التلمودية في باحاته.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين، في ظل التحذيرات من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والسعي لفرض واقع جديد في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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