الصدق ليس في القول وحده

من أهم الأسس التي تقوم عليها حياة المجتمعات وتستمر بها: الثقة. فالناس لا يستطيعون أن يعيشوا معًا، وأن ينشئوا علاقات مستقرة، وأن يبنوا مصالح مشتركة ومستقبلًا مشتركًا، إلا بقدر ما يثق بعضهم ببعض، في أقوالهم ونواياهم وأفعالهم. فإذا ضعفت الثقة، لم تتضرر العلاقات الفردية فحسب، بل أصاب الخلل الحياة الاجتماعية برمتها.

ومن هنا، فإن المجتمع الذي يصبح فيه الكذب والخداع وتحريف الحقيقة أمرًا مألوفًا، لا يعاني من مشكلة أخلاقية فحسب، بل يواجه نوعًا من المرض الاجتماعي الذي يستنزف الروابط التي يقوم عليها.

غالبًا ما يُنظر إلى الكذب على أنه مجرد قول مخالف للحقيقة.

غير أن تضليل الإنسان لغيره، أو إظهار الحقيقة على غير صورتها، أو إيهام الآخرين بامتلاك ما لا يملك، كلها صور مختلفة للمشكلة الأخلاقية نفسها. فالإنسان قد يكذب بلسانه، كما قد يكذب بسلوكه.

وقد لا يقدم لشخص آخر معلومة خاطئة بصورة مباشرة، لكنه إذا تعمد أن يصنع لديه تصورًا غير صحيح عن الواقع، فقد وقع في صورة من صور الخداع العملي.

ولهذا، فإن اختزال الصدق في مجرد "قول الحقيقة" يظل فهمًا ناقصًا. فالصدق هو انسجام القول مع الفعل، وتوافق ما يقوله الإنسان مع ما يفعله.

فإذا كان قوله مصدقًا بعمله، كان ذلك من الصدق، أما إذا جاء سلوكه مناقضًا لكلامه، فقد يكشف الفعل كذب القول، وإن بدا الكلام في ظاهره صحيحًا.

وهذا المعنى الواسع للصدق حاضر بقوة في التصور الأخلاقي الإسلامي. فقد قرن القرآن الكريم الإيمان بالتقوى والصدق، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

فالآية تضع معيارًا واضحًا لقول المؤمن. غير أن الأخلاق الإسلامية لا تقف عند حدود اللسان؛ فما يفعله الإنسان، وما يلتزم به، وما يتحمل مسؤوليته، والانطباعات التي يتعمد تكوينها لدى الآخرين، كلها تدخل في بناء شخصيته الأخلاقية.

وقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد الصلة الوثيقة بين الصدق وشخصية المؤمن. فالصدق خُلُق يقود إلى الخير، بينما الكذب يفسد البناء الأخلاقي للإنسان.

واللافت هنا أن الصدق لا يُعامل باعتباره مجرد قاعدة في التواصل، بل باعتباره صفة أصيلة في شخصية الإنسان.

فالصدق مع النفس لا يقل أهمية عن الصدق مع الآخرين. وقد يبدأ الإنسان بخداع نفسه قبل أن يخدع غيره. حين يبدأ في تسمية الخطأ صوابًا، والضعف قوة، والمصلحة الخاصة مبدأً، والخوف حكمةً، والفشل ضرورةً، يحدث انحراف في علاقته بالحقيقة. وهكذا، قد يحاول الإنسان أن يبدو صادقًا أمام الآخرين، بينما يقوم في داخله بتحريف الحقيقة أمام ضميره.

ومن هنا يبدأ كثير من الخداع العملي. فقد يتظاهر الإنسان بأنه سيقوم بأمر لا ينوي القيام به، أو يوحي بأنه سيفي بوعد لا يريد الوفاء به، أو يتصرف بطريقة توهم الآخرين بأنه يمتلك صفة ليست فيه، أو يعرض من الحقيقة الجزء الذي يخدم مصلحته فقط، بقصد التأثير في قرار شخص آخر.

والقاسم المشترك بين هذه الصور كلها هو تعمد إفساد قدرة الطرف الآخر على تكوين تصور صحيح عن الواقع.

ولهذا، فإن المشكلة الأخلاقية في الخداع لا تقتصر على الكذب. إن جوهر المشكلة هو انتهاك حق الإنسان الآخر في الوصول إلى الحقيقة وتكوين موقفه على أساس صحيح. وقد يختلف إعطاء معلومة كاذبة عن تضليل شخص من خلال السلوك في الوسيلة، لكنهما قد يلتقيان في أثرهما الأخلاقي: إفساد الثقة التي تقوم عليها العلاقة الإنسانية.

وتزداد أهمية هذه المسألة على مستوى المجتمع؛ لأن الحياة الاجتماعية تقوم في جانب كبير منها على أرضية لا يضطر فيها كل إنسان إلى مراقبة نيات الآخرين في كل لحظة. فعندما يبيع الإنسان ويشتري، ويوقع عقدًا، ويؤتمن على مال، ويتولى مسؤولية عامة، ويبني علاقة صداقة أو جوار، فإنه لا يفترض أن الطرف الآخر معصوم من الخطأ، لكنه يفترض فيه حدًا أساسيًا من الصدق والأمانة.

وحين ينهار هذا الحد، تظهر تكلفة اجتماعية خفية. فيضطر الناس بدلًا من الثقة إلى مزيد من الاحتياط والتحقق والمراقبة والشك. ويصبح السؤال دائمًا: هل وراء هذا الكلام نية حقيقية؟ وهل يعني هذا التصرف فعلًا ما يبدو عليه؟ وهل سيفي هذا الشخص بوعده؟ وفي مثل هذه البيئة، لا تتضرر الأخلاق وحدها، بل تتضرر كذلك كفاءة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية واستقرارها.

والأخطر من ذلك أن يتحول الكذب إلى أمر طبيعي. فإذا بدأ الناس يرون الكذب سلوكًا خاطئًا، لكنهم في الوقت نفسه يتعاملون معه باعتباره جزءًا من الحياة، فإن العتبة الأخلاقية للمجتمع تبدأ في الانخفاض.

وما كان يستوجب الخجل منه يصبح، مع مرور الوقت، وسيلة مقبولة أو طريقة عادية للتعامل. وهكذا، لا يعود الكذب مجرد كلمات تُقال، بل يتحول إلى أسلوب من أساليب إدارة العلاقات الاجتماعية.

ومن هنا تتضح أهمية تأكيد الإسلام على الصدق. فالشخصية المسلمة ليست الشخصية التي تدافع عن الحقيقة أمام الآخرين فحسب، بل هي الشخصية التي تحمل الحقيقة في حياتها الخاصة والعامة. والمؤمن مطالب بأن يكون صادقًا مع نفسه كما هو مطالب بأن يكون صادقًا مع غيره.

فيعترف بخطئه خطأً، وبصوابه صوابًا، ولا يفصل كلامه عن عمله، ولا ينظر إلى الخداع على أنه مجرد قول كاذب، بل يراعي كذلك الآثار التي قد تتركها أفعاله في تصورات الآخرين.

وعلى هذا الأساس، فالصدق حالة من الاتساق تمتد إلى كيان الإنسان كله. فلا ينبغي أن يقول اللسان الحق بينما يكذب السلوك. ولا ينبغي للإنسان أن يطلب من الآخرين الصدق وهو يتعمد تضليلهم.

ولا أن يدّعي الدفاع عن الحق ثم يحرفه عندما تتعارض الحقيقة مع مصلحته. ولا أن يتحدث عن العدل ثم لا يريده إلا لنفسه.

فالصدق بمعناه الحقيقي هو نوع العلاقة التي يقيمها الإنسان مع نفسه، ومع الآخرين، ومع الحقيقة. ولهذا، فإن إصلاح المجتمعات لا يتحقق بمجرد زيادة القوانين أو تشديد آليات الرقابة. فالقوانين ضرورية بلا شك، لكن لا يمكن لأي نظام قانوني أن يحل بصورة كاملة محل الثقة الأساسية التي ينبغي أن تقوم بين الناس.

ومصدر هذه الثقة في نهاية المطاف أخلاق تبدأ من داخل الإنسان.

ولهذا، فإن الصدق بالنسبة إلى الشخصية المسلمة ليس مجرد خيار أخلاقي عابر، بل هو جزء من هويتها. فالمسلم لا يراعي الحقيقة عندما تكون في مصلحته فقط، بل يراعيها حتى عندما تكون عليه.

ولا يهرب من الحقيقة عندما تكشف خطأه، ولا يجعل بين قوله وفعله مسافة متعمدة؛ لأنه يدرك أن الإنسان حين يخدع غيره لا يفقد ثقة الآخرين به فحسب، بل يستهلك شيئًا من حقيقة شخصيته وكرامته الأخلاقية.

إن المجتمع يُبنى على الثقة، والثقة لا تقوم إلا على الصدق. ولا يمكن لمجتمع أن يحافظ على الثقة طويلًا إذا حصر الصدق في الكلام وفصله عن السلوك. ولذلك، فإن مواجهة الكذب لا تعني مجرد الدعوة إلى عدم التلفظ بالكذب، بل تعني بناء ثقافة أخلاقية لا يتعمد فيها الإنسان تضليل غيره بأفعاله، وتكون فيها الأقوال مصدقة بالأعمال. فالإخلاص للحقيقة ليس أن تقول الحق فحسب، بل أن تعيشه.

المصدر / فلسطين أون لاين