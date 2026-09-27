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محدث بالفيديو والصور 4 شهداء وإصابات بقصف دامٍ على غزة

27 سبتمبر 2026 . الساعة 07:21 بتوقيت القدس
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استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد أربعة مواطنين، اليوم الأحد، وأصيب آخرون جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

كما أفادت باستشهاد الفتى طارق كامل المصري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

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الشهيد طارق المصري

وأكدت المصادر استشهاد المواطن شادي أبو حصيرة، وإصابة آخرين بقصف من طائرات الاحتلال، استهدف سيارة مدنية، محيط مفترق الصناعة، غربي مدينة غزة. 

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الشهيد شادي أبو حصيرة

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وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن عدي عدلي العصار (28 عامًا)، من جراء استهداف خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس. 

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الشهيد عدي عدلي العصار (28 عامًا)

كما وأصيب مواطنون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات مدنية في وقت واصلت المدفعة والآليات العسكرية إطلاق رصاصها صوب الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا حي الشيخ رضوان، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وذكرت ذات المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صواريخها صوب تجمع للمواطنين قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة صوب الأحياء السكنية في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الغربية.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها وقذائفها العسكرية صوب الأحياء السكنية غرب المحافظة.

وفي جنوبي القطاع، تعرضت مواصي مدينة رفح لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار جنوبي المواصي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #قصف إسرائيلي #الإبادة الإسرائيلية

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