فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جرحى في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي على غزة

الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

إصابة فتاة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس

عفيفة: الحية أعاد سردية 7 أكتوبر وحدد مضمون "خارطة الطريق"

كاتب سياسي: الحية أرسل رسائل داخلية وخارجية وجدد مسؤولية حماس الوطنية

حارس أيرلندا يرفض مواجهة منتخب الاحتلال

د. الحية يجدد الدعوة لـ"عباس" لترتيب البيت الفلسطيني ويطالب بتطبيق "خارطة الطريق" في غزة

الشرطة تدعو التجار إلى عدم افتعال أزمات خانقة في غزة

الصحة: 7 شهداء و38 إصابة خلال 48 ساعة

الملعب سبب استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر !

الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

27 سبتمبر 2026 . الساعة 07:15 بتوقيت القدس
...
(صورة تعبيرية)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الطقس #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر