الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: