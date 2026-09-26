عفيفة: الحية أعاد سردية 7 أكتوبر وحدد مضمون "خارطة الطريق"

قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية، حددت مضمون "خارطة الطريق" التي تبدأ باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية.

وذكر عفيفة في تعقيبه على لقاء الحية التلفزيوني على قناة "العربي الجديد"، مساء السبت، أن رسالة الحية موجهة لواشنطن والوسطاء ورئيس ما يسمي "مجلس السلام" نيكولاي ميلادنوف.

ونوه إلى أن رئيس حماس أعاد تقديم السابع من أكتوبر من داخل سردية حماس باعتباره ردًا على سياسات الاحتلال ومحاولات طمس القضية الفلسطينية.

وفلسطينيا، ركز على استعداد حماس الجلوس مع رئيس السلطة محمود عباس لوضع أسس "برنامج وطني ووحدة حقيقية"، وربط إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بتحقيق وفاق وطني يبدأ من منظمة التحرير الفلسطينية

وفي ملف الانتخابات، نوه عفيفة إلى أن خطاب الحية بدا أكثر مرونة من مجرد التمسك بموعدها. وقال إن الحركة تطمح لأن تكون الانتخابات مدخلًا لتوحيد غزة والضفة والقدس جغرافيًا وسياسيًا، لكنه في الوقت نفسه "وضع تصورًا لما بعد التأجيل إن حدث.. ألا يكون التأجيل نهاية للمسار السياسي، بل مدخلًا لترتيب البيت الفلسطيني".

وهذا يعني، "أن الانتخابات أداة لإعادة بناء النظام السياسي، لكنها ليست الأداة الوحيدة"

وخلص عفيفة إلى أن تصريحات الحية تعكس محاولة تثبيت موقع حماس في المعادلة السياسية، سواء كطرف يقبل خارطة سياسية، ينفتح على الأميركيين، يدعو إلى إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، ويحتفظ في الوقت نفسه بخطابه حول المقاومة والحقوق الوطنية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: