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حارس أيرلندا يرفض مواجهة منتخب الاحتلال

26 سبتمبر 2026 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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حارس مرمى منتخب أيرلندا غافين بازونو

أعلن حارس مرمى منتخب أيرلندا غافين بازونو عدم رغبته في المشاركة أمام منتخب الاحتلال، خلال اجتماع عقده لاعبو المنتخب في معسكرهم، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام أيرلندية. 

وبحسب التقارير، أبلغ بازونو زملاءه والاتحاد الأيرلندي بموقفه، فيما يدرس عدد من اللاعبين إمكانية اتخاذ موقف مماثل، وسط نقاشات داخلية بشأن المشاركة في المواجهة. 

وتزامنت التطورات مع احتجاجات ودعوات في أيرلندا لمقاطعة المباراتين أمام الاحتلال، فيما وقّع أكثر من 160 رياضياً أيرلندياً رسالة مفتوحة تطالب لاعبي المنتخب بعدم خوض المواجهتين. 

وكان الاتحاد الأيرلندي قد أكد في وقت سابق استمرار المنتخب في خوض المباراتين، مع إقامة مواجهة 27 سبتمبر في ديبريتسن المجرية، على أن تقام مباراة 4 أكتوبر في باتشكا توبولا الصربية خلف أبواب مغلقة.

وكان جيسون نايت لاعب منتخب إيرلندا أكد رفضه إقامة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الاحتلال، مؤكدا أن المباراة "لا ينبغي أن تُقام"، في ظل تصاعد الجدل داخل أيرلندا بشأن خوض اللقاء على خلفية حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

وقال لاعب بريستول سيتي، عقب مباراة أيرلندا أمام كوسوفو، إن القضية باتت حاضرة بقوة داخل المنتخب، مشيرا إلى أن اللاعبين سيعقدون اجتماعا لمناقشة موقفهم الجماعي وما يمكن أن يترتب عليه.

وأضاف نايت: "لا أعتقد أن المباراة يجب أن تُقام، لكنها ستقام"، بعدما تحولت المواجهة إلى قضية مثيرة للجدل في الشارع الأيرلندي والأوساط الرياضية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#منتخب أيرلندا #غافين بازونو #منتخب الاحتلال الإسرائيلي

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