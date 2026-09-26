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الصحة: 7 شهداء و38 إصابة خلال 48 ساعة

26 سبتمبر 2026 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 7 شهداء و38 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، السبت، أن من بين الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات مؤخرًا 6 شهداء جدد، إضافة إلى شهيد واحد متأثرًا بجراحه السابقة.

وبينت أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم ارتفع إلى 1,415 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات 4,953 إصابة، إلى جانب تمكن الطواقم من انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وأشارت إلى رفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,016 شهيدًا و175,068 إصابة.

ولفتت إلى إضافة 81 شهيدًا جديدًا للإحصائية المعتمدة عقب استكمال بياناتهم وتدقيقها من لجنة اعتماد الشهداء منذ الإضافة الأخيرة بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#وزارة الصحة #الإبادة الجماعية #المفقودين

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