فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشرطة تدعو التجار إلى عدم افتعال أزمات خانقة في غزة

الصحة: 7 شهداء و38 إصابة خلال 48 ساعة

الملعب سبب استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر !

ملتقى شبابي في لبنان يطالب بانتخابات حرة للمجلس الوطني

قطر تجدد دعمها للوصاية الهامشية على القدس والمقدسات الدينية

مركز: أموال لجنة التكنوقراط يجب أن تقترن بالإنجازات العملية

الدفاع المدني ينتشل رفات 7 شهداء من تحت ركام المنازل

لجنة الانتخابات: تلقينا 6 طلبات ترشح في اليوم الأول

3 شهداء وإصابات في قصف وإطلاق نار إسرائيلي بغزة

مركز : حماية الصحفيين تتطلب إجراءات عملية ومحاسبة المسؤولين

الملعب سبب استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر !

26 سبتمبر 2026 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
...
اللاعب محمد صلاح.

غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته وعدم الدفع به أمام جنوب السودان، بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي، وذلك حفاظاً على سلامته وتجنباً لأي مخاطر بدنية.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف سابق لصلاح مع المنتخب المصري، إذ غاب عن مواجهة موريتانيا في أكتوبر 2024، بعدما فضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بمشاركته على أرضية العشب الصناعي، في ظل المخاوف من تأثيرها على حالته البدنية وإمكانية تجدد الإصابة.

وبذلك يكرر المنتخب المصري التعامل بحذر مع مشاركة صلاح على الملاعب ذات العشب الصناعي، خصوصاً مع أهمية الحفاظ على جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#محمد صلاح #المنتخب المصري #حسام حسن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة