الملعب سبب استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر !

غادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته وعدم الدفع به أمام جنوب السودان، بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي، وذلك حفاظاً على سلامته وتجنباً لأي مخاطر بدنية.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف سابق لصلاح مع المنتخب المصري، إذ غاب عن مواجهة موريتانيا في أكتوبر 2024، بعدما فضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بمشاركته على أرضية العشب الصناعي، في ظل المخاوف من تأثيرها على حالته البدنية وإمكانية تجدد الإصابة.

وبذلك يكرر المنتخب المصري التعامل بحذر مع مشاركة صلاح على الملاعب ذات العشب الصناعي، خصوصاً مع أهمية الحفاظ على جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: