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الدفاع المدني ينتشل رفات 7 شهداء من تحت ركام المنازل

26 سبتمبر 2026 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني غزة. (صورة أرشيفية)

أعلن الدفاع المدني في غزة، انتشال رفات 7 شهداء من تحت ركام منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على القطاع.

وأفاد الدفاع المدني في تصريح، اليوم السبت، بأن طواقمه في محافظتي الوسطى وغزة انتشلت رفات تعود لـ 7 شهداء من تحت ركام منزلين لعائلة النويري في مخيم النصيرات وسط القطاع ولعائلة عطالله في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

وخلال الأسابيع الماضية انتشلت طواقم الدفاع المدني رفات مئات الشهداء وسط عمليات مكثفة رغم شح الإمكانيات جراء منع قوات الاحتلال إدخال الآليات والمعدات اللازمة للانتشال.

وبحسب الدفاع المدني فإن أكثر من 8 آلاف شهيد لا تزال جثامينهم عالقة تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الدفاع المدني #رفات الشهداء #ركام المنازل

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